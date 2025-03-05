Конюшков о том, чему учат иностранцев в «Торпедо»: «Русскому мату. Если не шутить, то учили их короткому пасу. Они в Северной Америке не привыкли так играть»

Богдан Конюшков рассказал, чему учат иностранных хоккеистов в «Торпедо».

«Первым делом иностранцев учим русскому мату. Если не шутить, то когда они только приехали, учили их короткому пасу. Им тяжеловато было в начале.

Они в Северной Америке не привыкли так играть. Там больше туда-сюда, физически играешь. Им все интересно, спрашивают, а почему так? На ломаном английском объясняем, подсказываем, обсуждаем какие-то игровые моменты.

Наши иностранные ребята очень открытые. Мы с Томпсоном общаемся. Он нас с Артамоновым пригласил на обед, переходящий в ужин. Приятный парень. Всех английских слов не знаю и что-то я долго объяснял, переводил, но он проявил терпение. Наоборот, сказал, чтобы я пробовал разговаривать, это мне поможет.

Если на следующий сезон останется в «Торпедо», возможно, свожу его в Пензу. Потому что о многих городах он даже не слышал», – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .