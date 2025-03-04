«Юта» и Мяяття продлили контракт на 3 года, кэпхит – 3,5 млн долларов. У 2-кратного обладателя Кубка Стэнли 14 очков в 51 игре в сезоне при 20:40 в среднем на льду

«Юта» и Олли Мяяття продлили контракт на 3 года с кэпхитом 3,5 млн долларов.

30-летний защитник мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов этим летом.

Финн перешел в клуб из Солт-Лейк-Сити в октябре прошлого года в результате обмена из «Детройта». Его зарплата по контракту составляет 3 млн долларов.

В текущем сезоне он набрал 14 (2+12) очков в 51 матче при полезности «+7» и среднем времени на льду 20:40.

Всего в регулярках лиги Мяяття провел 742 матча (ранее также выступал за «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес») и набрал 191 (42+149) очко. В плей-офф – 85 игр и 27 (2+25) баллов при полезности «+28».

В составе «Пингвинс» Олли дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017 годы).