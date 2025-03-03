Генменеджер «Вегаса» о дедлайне: «Мы не собираемся закупаться по-крупному. Мне нравится наш состав. Но еще могут всплыть варианты, которые сейчас не обсуждаются»

Генменеджер «Вегаса» сказал, что клуб не намерен закупаться перед дедлайном.

Крайний срок обменов в НХЛ – 7 марта.

«Мы будем вовлечены в процесс и посмотрим, какие будут возможности. Но я не ожидаю, что мы провернем какие-то крупные сделки.

Конечно, никогда не говори никогда. Всегда стоит проявлять осмотрительность. Сейчас многие команды находятся в гонке за места в плей-офф и им сложно определиться с тем, будут ли они покупателями или продавцами.

Так что на рынке в последний момент могут всплыть варианты, которые сейчас вообще не обсуждаются. Таким образом, картина может измениться в ближайшие несколько дней.

Но вообще мы не собираемся закупаться по-крупному. Мне нравится наш состав», – сказал Келли МакКриммон .

В 2023 году самым заметным приобретением «Голден Найтс» на дедлайне стал форвард Иван Барбашев . Он помог команде выиграть первый в ее истории Кубок Стэнли.

В 2024 году клуб совершил две крупные сделки, выменяв защитника Ноа Хэнифина и форварда Томаша Гертла . В плей-офф клуб вылетел в первом раунде, но сумел сохранить обоих приобретенных игроков в составе.

«Посмотрите на чемпионские команды «Тампы», их приобретения в те годы не были особо громкими. Они взяли Коулмэна, Гудроу – парней под конкретные задачи. У нас так было с Барбашевым.

Что касается Хэнифина и Гертла, то да, за них мы заплатили большую цену. Но сделали это с прицелом на то, чтобы они стали частью нашей команды на годы вперед», – сказал МакКриммон.