Йохе о Карлссоне: «Источник в «Питтсбурге» сказал, что Дубас обменял бы его «не задумываясь», если бы мог»
«Питтсбург» открыт для обмена защитника Эрика Карлссона.
Об этом сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.
«Один из источников в команде сказал мне, что, если бы Дубас мог, он бы обменял Карлссона «не задумываясь».
Руководитель клуба Восточной конференции сказал мне: «Карлссон доступен, но «Питтсбургу» придется удеражать часть зарплаты», – написал Йохе.
Эрик Карлссон перешел в «Питтсбург» из «Сан-Хосе» в 2023 году в результате обмена. Тогда «Шаркс» удержали 1,5 млн зарплаты игрока. «Питтсбург» принял 10 млн долларов контракта защитника в свою платежную ведомость.
Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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