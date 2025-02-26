Йохе о Карлссоне: «Источник в «Питтсбурге» сказал, что Дубас обменял бы его «не задумываясь», если бы мог»

«Питтсбург» открыт для обмена защитника Эрика Карлссона.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.

«Один из источников в команде сказал мне, что, если бы Дубас мог, он бы обменял Карлссона «не задумываясь».

Руководитель клуба Восточной конференции сказал мне: «Карлссон доступен, но «Питтсбургу» придется удеражать часть зарплаты», – написал Йохе.

Эрик Карлссон перешел в «Питтсбург » из «Сан-Хосе» в 2023 году в результате обмена. Тогда «Шаркс» удержали 1,5 млн зарплаты игрока. «Питтсбург» принял 10 млн долларов контракта защитника в свою платежную ведомость.

Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.