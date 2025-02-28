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  • Пастрняк – 5-й игрок из Чехии с 800+ очками в НХЛ. Он продлил результативную серию до 16 игр – 2-й результат в «Бостоне» в XXI веке
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Пастрняк – 5-й игрок из Чехии с 800+ очками в НХЛ. Он продлил результативную серию до 16 игр – 2-й результат в «Бостоне» в XXI веке

Давид Пастрняк – 5-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 800+ очками.

Форвард «Бостона» забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:2). 

На счету 28-летнего нападающего 72 (31+42) очка в 60 играх в текущем сезоне.

Он продлил результативную серию до 16 игр подряд (14+17 на отрезке). Это 2-й результат в истории «Брюинс» в XXI веке, у Фила Кессела в сезоне-2008/09 была серия из 18 игр. Рекорд за всю историю клуба удерживает Бронко Хорват (1959/60, 22 игры). 

За карьеру в рамках регулярок у Пастрняка стало 800 (379+421) очков в 734 играх. Он стал 8-м игроком в истории «Бостона», достигшим такой отметки.

Среди чешских игроков в истории лиги – 5-м. Больше баллов только у Яромира Ягра (1921 в 1733 играх), Патрика Элиаша (1025 в 1240), Якуба Ворачека (806 в 1058) и Милана Гейдука (805 в 1020). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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