Дмитрий Сычев: «Авангард» – темная лошадка Кубка Гагарина. У нас очень сильный тренер, команда может сотворить сенсацию»

Дмитрий Сычев высказался о перспективах «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

Омичи идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка за 59 матчей.

«Я почти все время сейчас нахожусь в Омске, поэтому, конечно, за «Авангардом » плотно слежу. Когда есть возможность, хожу на матчи.

Этот сезон получается непростым для «Авангарда». Очень много игроков сменилось по ходу сезона. Поэтому замахнуться на Кубок Гагарина будет сложно. Остальные команды прошли весь сезон со стабильным составом.

Но плей-офф – это непредсказуемая штука. Я бы сказал, что «Авангард» – темная лошадка Кубка Гагарина. Я верю, что команда может сотворить сенсацию, потому что у нас очень сильный тренер [Ги Буше].

И вера в него у болельщиков такая же сильная, как и в игроков», – сказал бывший футболист сборной России, президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев .

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