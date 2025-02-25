510 166 болельщиков посетили домашние матчи СКА в этом сезоне КХЛ

Более 500 тысяч болельщиков посетили домашние матчи СКА в этом сезоне.

Сегодня петербургский клуб дома потерпел поражение от «Спартака» (2:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Во время игры пресс-служба СКА сообщила, сколько болельщиков побывало на трибунах в текущем сезоне.

«510 166 болельщиков на домашних матчах СКА в этой регулярке – первыми в сезоне превысили полмиллиона! Спасибо всем, кто поддерживает команду с трибун при любых обстоятельствах», – говорится в телеграм-канале СКА .

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