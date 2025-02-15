Василий Каменев: «Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество голов. Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу»

Василий Каменев высказался о том, что СКА первым забил 200 голов в этом сезоне.

– Почему, на ваш взгляд, именно СКА добился такого результата? Причем в восьмой раз в истории, что является рекордом для КХЛ.

– Потому что главный тренер СКА Роман Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество заброшенных шайб.

Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу. Людям что нравится? Когда шайба залетает в ворота – в этом суть хоккея. А если еще голы забиваются красиво, так это вообще здорово.

– 202 гола в 55 играх чемпионата КХЛ – хороший результат?

– Конечно. Это много, если сравнивать с другими командами. Тем более что СКА не первый сезон лидирует по заброшенным шайбам. Это установка тренеров, философия клуба.

Хотя СКА занимает сейчас непривычное для себя место в таблице Западной конференции (пятое – прим. Спортс”), трибуны все равно ломятся от болельщиков.

Осталось убрать индивидуальные ошибки и удаления, которые мешают побеждать. А так команда играет интересно и креативно, – сказал экс-форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке