Василий Каменев: «Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество голов. Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу»
– Почему, на ваш взгляд, именно СКА добился такого результата? Причем в восьмой раз в истории, что является рекордом для КХЛ.
– Потому что главный тренер СКА Роман Ротенберг пропагандирует атакующий, зрелищный хоккей, что подразумевает большое количество заброшенных шайб.
Поэтому на трибунах «СКА-Арены» всегда много народу. Людям что нравится? Когда шайба залетает в ворота – в этом суть хоккея. А если еще голы забиваются красиво, так это вообще здорово.
– 202 гола в 55 играх чемпионата КХЛ – хороший результат?
– Конечно. Это много, если сравнивать с другими командами. Тем более что СКА не первый сезон лидирует по заброшенным шайбам. Это установка тренеров, философия клуба.
Хотя СКА занимает сейчас непривычное для себя место в таблице Западной конференции (пятое – прим. Спортс”), трибуны все равно ломятся от болельщиков.
Осталось убрать индивидуальные ошибки и удаления, которые мешают побеждать. А так команда играет интересно и креативно, – сказал экс-форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке
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