НХЛ. «Виннипег» одолел «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» против «Вегаса»

«Виннипег» одолел «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В еще одной игре дня «Лос-Анджелес » встретится с «Вегасом ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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