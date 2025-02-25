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НХЛ. «Виннипег» одолел «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» против «Вегаса»

«Виннипег» одолел «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В еще одной игре дня «Лос-Анджелес» встретится с «Вегасом».

НХЛ

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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