НХЛ. «Виннипег» одолел «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» против «Вегаса»
«Виннипег» одолел «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В еще одной игре дня «Лос-Анджелес» встретится с «Вегасом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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