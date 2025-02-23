Проворов – 32-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Танев – 2-й, Рантанен – 40-й
Иван Проворов попал в список игроков НХЛ, которых могут обменять.
Daily Faceoff составил топ-40 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
Список возглавил нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон. 40-е место занял Микко Рантанен, перешедший в «Каролину» из «Колорадо» 25 января.
1. Брок Нелсон («Айлендерс»)
2. Брэндон Танев («Сиэтл»)
3. Скотт Лоутон («Филадельфия»)
4. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)
5. Сет Джонс («Чикаго»)
6. Кейси Миттлстадт («Колорадо»)
7. Боуэн Байрэм («Баффало»)
8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
9. Дилан Козенс («Баффало»)
10. Карсон Соуси («Ванкувер»)
...32. Иван Проворов («Коламбус»)
...40. Микко Рантанен («Каролина»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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