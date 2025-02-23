  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Проворов – 32-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Танев – 2-й, Рантанен – 40-й
4

Проворов – 32-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Танев – 2-й, Рантанен – 40-й

Иван Проворов попал в список игроков НХЛ, которых могут обменять.

Daily Faceoff составил топ-40 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

Список возглавил нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон. 40-е место занял Микко Рантанен, перешедший в «Каролину» из «Колорадо» 25 января.

1. Брок Нелсон («Айлендерс»)

2. Брэндон Танев («Сиэтл»)

3. Скотт Лоутон («Филадельфия»)

4. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)

5. Сет Джонс («Чикаго»)

6. Кейси Миттлстадт («Колорадо»)

7. Боуэн Байрэм («Баффало»)

8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

9. Дилан Козенс («Баффало»)

10. Карсон Соуси («Ванкувер»)

...32. Иван Проворов («Коламбус»)

...40. Микко Рантанен («Каролина»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoИван Проворов
logoКарсон Соуси
logoАйлендерс
logoЧикаго
logoКолорадо
logoКаролина
logoВанкувер
logoФиладельфия
logoСиэтл
logoБрэндон Танев
logoЭлиас Петтерссон
logoБрок Нелсон
logoНХЛ
рейтинги
logoРасмус Ристолайнен
logoБоуэн Байрэм
logoСет Джонс
logoДилан Козенс
logoКейси Миттлстадт
logoМикко Рантанен
logoКоламбус
logoСкотт Лоутон
logoБаффало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин с 32-м хет-триком, братья Робертсоны с 5 голами на двоих за «Даллас» и «Торонто», вратарь «Нью-Джерси» Доус с шатаутом – звезды дня в НХЛ
113 минут назад
Александр Кожевников: «Радует, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все 3 года СВО. Ветер подул в другую сторону»
525 минут назад
«Эдмонтон» – 20-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он повторил рекорд Бретта Халла
849 минут назад
КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Адмиралом», «Металлург» против «Северстали», «Автомобилист» примет «Витязь», «Куньлунь» в гостях у «Сочи»
3сегодня, 05:10
Селебрини забил «Калгари» и обошел Мичкова в гонке снайперов среди новичков – 18 шайб против 17
4сегодня, 04:46
НХЛ. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон» – 7:3, «Питтсбург» пропустил 5 голов от «Рейнджерс», «Тампа» победила «Сиэтл»
627сегодня, 04:00
Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 играх подряд. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 87 баллами, у Драйзайтля – 86, у Кучерова – 83
11сегодня, 03:30
Василевский – 1-я звезда матча с «Сиэтлом»: 36 сэйвов из 37, 5-я победа подряд
1сегодня, 02:27
Кучеров забил победный гол «Сиэтлу», став 3-й звездой матча. У него 83 очка в 53 играх
11сегодня, 01:58Видео
Овечкин – 1-я звезда матча с «Эдмонтоном»: хет-трик, 9 бросков, «+3» за 16:29
12сегодня, 01:31
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон сделал хет-трик во 2-м периоде матча с «Айлендерс». Форвард «Далласа» уложился в 8:40 – 10-й результат в истории «Старс» и «Норт Старс»
37 минут назад
«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне. Клуб идет на последнем месте в общей таблице НХЛ
сегодня, 04:58
Георгиев отразил 33 из 36 бросков «Калгари». Поражение – 12-е в 15 матчах за «Сан-Хосе» при 87,9% сэйвов
сегодня, 04:34
Мухамадуллин против «Калгари»: 1-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок, 2 потери и «+1» за 13:27 с «Калгари»
сегодня, 04:22
Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Он делит 1-е место по очкам в фарме «Бостона» – 42 в 46 играх
сегодня, 03:55
Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт». У него 13+12 в 31 игре в сезоне за фарм «Вашингтона»
сегодня, 03:45Видео
Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 25 из 29 бросков «Далласа»
сегодня, 03:15
Тарасенко сделал передачу в матче с «Анахаймом». У него 7+17 в 55 играх
сегодня, 02:40
Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Колорадо». У него 12+26 в 56 играх
1сегодня, 02:14
Шестеркин отбил 36 из 39 бросков «Питтсбурга», победа – 19-я в 41 матче
2сегодня, 01:43