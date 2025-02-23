Салливан о «Питтсбурге» после 3:8 от «Вашингтона»: «Во многом проиграли самим себе. Перед их 4-м голом счет был 2:3 при 19:9 по броскам в нашу пользу»

Майк Салливан высказался о разгромном поражении «Питтсбурга» от «Вашингтона».

Пенсильванцы уступили сопернику со счетом 3:8 в первом матче после паузы на Турнир четырех наций.

«Во многом мы проиграли самим себе. Перед их 4-м голом счет был 2:3 при 19:9 по броскам в нашу пользу за 5 с лишним минут до конца второго периода.

На тот момент мы провели в зоне атаки вдвое больше времени, чем в зоне защиты. Мы уступали в счете с разницей в одну шайбу, но в целом игра складывалась для нас неплохо.

Затем мы раскрылись и перестали осознавать все риски. В итоге дали возможность сопернику забить легкие голы. И получили вот такой результат», – сказал главный тренер «Пингвинс».