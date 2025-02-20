Мартынов проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Сибири» 48+123 за карьеру при полезности «плюс 72»

Егор Мартынов проводит 600-ю игру в КХЛ.

«Спартак » принимает «Сибирь » (1:0 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 600-й по счету для защитника гостей Егора Мартынова . У 34-летнего игрока 171 (48+123) балл за карьеру в КХЛ при полезности «+72».

Ранее Мартынов выступал за «Динамо», «Торпедо», «Авангард », «Трактор», «Локомотив », магнитогорский «Металлург» и новокузнецкий «Металлург».