Мартынов проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Сибири» 48+123 за карьеру при полезности «плюс 72»
Егор Мартынов проводит 600-ю игру в КХЛ.
«Спартак» принимает «Сибирь» (1:0, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 600-й по счету для защитника гостей Егора Мартынова. У 34-летнего игрока 171 (48+123) балл за карьеру в КХЛ при полезности «+72».
Ранее Мартынов выступал за «Динамо», «Торпедо», «Авангард», «Трактор», «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и новокузнецкий «Металлург».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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