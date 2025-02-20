Разин о результативности Петунина: «У него ребенок родился, как отрезало. Парень на родах побывал, психологическую травму получил»
Андрей Разин оценил результативность Александра Петунина в последних матчах.
«Металлург» проиграл «Авангарду» (1:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции Андрей Разин ответил на вопрос о результативности нападающих Игоря Гераськина и Александра Петунина.
«У Петунина сейчас ребенок родился, все как отрезало. Обычно наоборот бывает... Этот парень на родах побывал, что-то с ним произошло. Психологическую травму получил, побеседуем с ним», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
На счету Петунина 23 (12+11) очка в 54 матчах текущего сезона. Он не набирает очки на протяжении 5 игр подряд. У Гераськина 11 (4+7) очков в 56 матчах и также серия из 5 игр без набранных баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Авангарда» во Вконтакте
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