Вратарь «Ванкувера» Демко может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Он не поедет с командой на 5-матчевый выезд
29-летний голкипер не поедет с «Кэнакс» на 5-матчевую выездную серию после возобновления регулярного чемпионата НХЛ.
Демко получил травму нижней части тела в заключительном матче «Ванкувера» перед паузой на Турнир четырех наций – против «Торонто» (2:1).
Главный тренер клуба Рик Токкет тогда сказал, что ситуация не связана с рецидивом травмы колена, из-за которой вратарь пропустил первые 2 месяца регулярки.
«Ванкувер» вызвал из фарм-клуба Артура Шилова. Ожидается, что в поездке он составит вратарский тандем клуба вместе с Кевином Ланкиненом.
Финский голкипер, выступавший за сборную страны на Турнире четырех наций, пока что не присоединился к команде, вышедшей из отпуска во вторник. Ожидается, что это произойдет в пятницу – перед гостевым матчем с «Вегасом».
Добавим, что Демко в текущем сезоне провел 17 игр – 6 побед, 89,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,87.
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