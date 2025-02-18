Хедман о Швеции на Турнире четырех наций: «Разочарованы тем, что не попали в финал. Но у нас хороший задел на будущее. Можем рассчитывать на успех на домашнем ЧМ и Олимпиаде»
Виктор Хедман высказался о выступлении сборной Швеции на Турнире четырех наций.
«Тре Крунур» не проиграли ни одного матча в основное время. Шведы уступили Канаде (3:4 ОТ) и Финляндии (3:4 ОТ), а в матче против США (2:1) одержали победу.
С 5 очками в 3 играх команда заняла 3-е место на групповом этапе, уступив Канаде по результату личной встречи.
«Мы разочарованы тем, что не попали в финал. Ни разу не проиграть в основное время и не оказаться там – это очень обидно.
Но у нас есть хороший задел на будущее. Мы можем рассчитывать на успех на домашнем чемпионате мира в этом году и на Олимпиаде-2026», – сказал капитан «Тампы» и сборной Швеции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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