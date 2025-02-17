«Амур» заплатил 10 млн рублей Шевченко за расторжение контракта. У форварда 1+4 в 29 играх (Metaratings)

«Амур» выплатил 10 млн рублей Дмитрию Шевченко за расторжение контракта.

Сегодня хабаровский клуб объявил о расторжении соглашения с 29-летним нападающим.

Как сообщает Metaratings, «Амур » выплатил 10 миллионов рублей форварду в виде компенсации. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 2026 года.

Шевченко перешел в «Амур» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он стал третьим бомбардиром команды, набрав 33 (16+17) очка в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В текущей регулярке 29-летний форвард провел 29 игр и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8».