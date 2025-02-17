Скотт Уилсон о победе «Салавата» над «Локомотивом»: «Понимали, что это оборонительная команда, искали шансы. В Уфе невероятная атмосфера, все было круто»
Гол канадского форварда в овертайме принес уфимцам победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Было ли чувство неудовлетворенности из-за того, что не смогли реализовать момент в самой концовке третьего периода?
– Я думаю, такое происходит в хоккее, но главное, что мы продолжили активно действовать, бросать по воротам, и нам удалось победить.
– Насколько сложно играть против оборонительного стиля «Локомотива»?
– Все прекрасно понимают силу «Локомотива», они играли в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Понимали, что это оборонительная команда. Мы искали для себя шансы и создавали возможности забить, и нам это удалось.
– Как вам атмосфера «Медового побоища»?
– С первого дня я смог ощутить невероятную атмосферу на «Уфа-Арене». Как всегда все было круто, это придает нам дополнительные энергию и силы, – сказал Уилсон.
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