Вратарь «Белых Медведиц» Третяк: «Хотелось бы, чтобы и нас, и мужскую сборную допустили на Олимпиаду. Участие России – это популяризация хоккея в мире»
Милена Третяк ждет возвращения сборной России на Олимпиаду.
– Следите ли вы за возможным допуском сборной России на Олимпиаду?
– Слежу за этим. Хотелось бы, чтобы и нас, и мужскую сборную допустили на Олимпиаду. Будем надеться на лучшее.
– Без России хоккейный турнир будет неполноценным?
– Участие России – это популяризация хоккея в мире. Будет конкуренция, будет интереснее играть, – сказала вратарь «Белых Медведиц».
В воскресенье в Челябинске прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сборная Востока с Третяк в составе уступила команде Запада со счетом 3:5.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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