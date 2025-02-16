Вратарь «Белых Медведиц» Третяк: «Хотелось бы, чтобы и нас, и мужскую сборную допустили на Олимпиаду. Участие России – это популяризация хоккея в мире»

Милена Третяк ждет возвращения сборной России на Олимпиаду.

– Следите ли вы за возможным допуском сборной России на Олимпиаду?

– Слежу за этим. Хотелось бы, чтобы и нас, и мужскую сборную допустили на Олимпиаду. Будем надеться на лучшее.

– Без России хоккейный турнир будет неполноценным?

– Участие России – это популяризация хоккея в мире. Будет конкуренция, будет интереснее играть, – сказала вратарь «Белых Медведиц».

В воскресенье в Челябинске прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сборная Востока с Третяк в составе уступила команде Запада со счетом 3:5.