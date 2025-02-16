Николишин о рукопожатиях после игр: «Абсолютно не нужны – это пришло со времен, когда был один матч в неделю. Клюшки на синей линии подняли и ушли в раздевалку»
После игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Торпедо» (1:5) во время рукопожатия голкиперы команд Иван Кульбаков и Амир Мифтахов устроили драку.
«Я считаю, что они абсолютно не нужны. Это к нам пришло еще со времен, когда была одна игра в неделю и не было таким раздражающим фактором.
Сейчас, когда игры идут через день, когда накал борьбы очень высокий, борьба за плей-офф накаляется, я не вижу смысла абсолютно в послематчевых рукопожатиях. В лучшем случае клюшки на синей линии подняли, поблагодарили друг друга и ушли в раздевалку каждый со своей стороны.
Такие моменты [стычка Кульбакова c Мифтаховым] будут повторяться, это не последний», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин в рамках шоу «Хороший хоккей» на Кинопоиске.
Мифтахов подрался с Кульбаковым после игры «Ак Барса» с «Торпедо». Бочаров пытался разнять вратарей и оказался на льду
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