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  • 19-летний форвард «Салавата» Набиев о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом» в сезоне: «Для нас «зеленое дерби» очень принципиально. В этих матчах забивать особенно приятно»
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19-летний форвард «Салавата» Набиев о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом» в сезоне: «Для нас «зеленое дерби» очень принципиально. В этих матчах забивать особенно приятно»

Форвард «Салавата» Артем Набиев высказался о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом».

В пятницу шайба 19-летнего нападающего стала победной в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:0). 

В своем дебютном сезоне в лиге Набиев набрал 12 (5+7) очков в 48 играх. При этом 3 из 5 шайб он забросил в играх с казанцами. 

«Как я стал специалистом по «Ак Барсу»? Даже не знаю. Просто я долго играю за «Салават», а для нас «зеленое дерби» очень принципиально.

Поэтому получается, что забиваю именно в этих матчах. Я не только казанцам забиваю, конечно, но забивать «Ак Барсу» особенно приятно», – сказал Набиев, выступающий в системе уфимцев с 2021 года. 

Молодежь выиграла для «Салавата» зеленое дерби! «Ак Барс» – без голов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАртем Набиев
logoАк Барс
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