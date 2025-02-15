«Питтсбург» выменял Матиаса Лаферрьера у «Сент-Луиса» на Андоновски. Команды провели 4-ю сделку с июня прошлого года

«Питтсбург» выменял Матиаса Лаферрьера у «Сент-Луиса» на Кори Андоновски.

Оба форварда не провели ни одного матча в НХЛ. В следующем сезоне они могут стать неограниченно свободными агентами (группа 6).

24-летний Лаферрьер был выбран «Блюз» на драфте НХЛ-2018 под общим 169-м номером в 6-м раунде. В АХЛ он провел 207 игр и набрал 70 (21+49) очков. В текущем сезоне – 10 (2+8) баллов в 33 играх.

25-летний Андоновски не был задрафтован и выступал в системе «Питтсбурга » с сезона-2021/22. В АХЛ на его счету 157 матчей и 54 (18+36) очка при 182 минутах штрафа.

Отметим, что «Пингвинс» и «Блюз» провели уже 4-ю сделку с июня прошлого года. Сначала «Питтсбург» получил от «блюзменов» форварда Кевина Хэйса и выбор во 2-м раунде драфта-2025 за будущую компенсацию.

В августе команды обменялись драфт-пиками – «Сент-Луис » вернул выбор во 2-м раунде драфта-2025 (нужный для компенсации за оффер-шиты игрокам «Эдмонтона») и получил выбор в 5-м раунде драфта-2026, отдав «Питтсбургу» пик 2-го раунда (2026) и 3-го раунда (2025).

В декабре «Пингвинс» вернули защитника Пьера-Оливье Жозефа в обмен на будущую компенсацию.