Владимиру Соловьеву присвоено звание мастера спорта России по практической стрельбе. Дегтярев опубликовал фото с телеведущим и Третьяком

Владимир Соловьев получил звание мастер спорта России по практической стрельбе.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев .

В церемонии вручения телеведущему и журналисту соответствующего документа поучаствовал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Владислав Третьяк .

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастер спорта России по практической стрельбе. Заслуженно 🤝», – написал Дегтярев.

Практическая стрельба – вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Стрелковое мастерство оценивается как баланс трех основных составляющих: точность – учитывается через количество очков, начисляемых за поражение мишеней и штрафов; скорость – учитывается как время от стартового сигнала до последнего выстрела; мощность – применение оружия большей мощности поощряется большим количеством очков, начисляемых за поражение зачетных зон мишеней.

Фото: t.me/Degtyarev_Info