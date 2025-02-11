КХЛ оштрафовала «Спартак» из-за оскорбительной атрибутики в матче против СКА
КХЛ оштрафовала «Спартак» из-за поведения болельщиков в матче против СКА.
Игра Фонбет чемпионата КХЛ прошло 30 января в Москве. СКА выиграл 4:3 по буллитам.
«Рассмотрев все материалы, лига приняла решение наложить на хоккейный клуб «Спартак» денежный штраф на основании Дисциплинарного регламента КХЛ за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.
По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение.
В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», – говорится в заявлении КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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