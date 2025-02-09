«Айлендерс» выслушивают предложения по Добсону и хотели бы получить форварда уровня 1-го звена взамен. Контракт защитника – 4 млн долларов в год

«Айлендерс» допускают обмен Ноа Добсона.

Клуб из Лонг-Айленда не намерен обменивать 25-летнего защитника, однако принимает звонки от других клубов по его кандидатуре.

Считается, что «островитяне» хотели бы получить взамен нападающего уровня первого звена.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 4 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона, затем он может стать ограниченно свободным агентом

Ноа Добсон набрал 24 (6+18) очка при полезности «минус 8» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ .