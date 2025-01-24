Бучневич против «Вегаса»: 6-й подряд матч без голов, передача, 3 броска в створ и 2 промаха за 19:30. У него 11+20 в 47 играх
Павел Бучневич продлил безголевую серию до 6 матчей.
Форвард «Сент-Луиса» набрал 1 (0+1) очко в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:4), ассистировав Роберту Томасу.
В активе 29-летнего россиянина 31 (11+20) очка в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
Сегодня Бучневич (19:30, 1:55 – в большинстве, «0») трижды бросил в створ и дважды промахнулся.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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