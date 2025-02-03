Бучневич продлил серию игр без голов до 10, набрав 0+1 против «Юты». У него 11+21 в 51 игре в сезоне
Павел Бучневич продлил серию игр без голов до 10, набрав 0+1 против «Юты».
Форвард «Сент-Луиса» выступил одним из ассистентов при победной шайбе Джордана Кайру в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Солт-Лейк-Сити (2:1).
В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 32 (11+21) балла в 51 игре при полезности «минус 2». Текущая безголевая серия – 10 матчей.
Сегодня Бучневич (20:22, 2:25 – в большинстве, 1:50 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом. Кроме того, он допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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