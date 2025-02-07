Тренин забил 5-й гол в сезоне – «Каролине» с передачи Хуснутдинова. У Якова 11 очков в 49 играх, у Марата – 6 в 51

Яков Тренин забил «Каролине» с передачи Марата Хуснутдинова.

Форвард «Миннесоты» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:1).

На счету 28-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

У ассистировавшего ему 22-летнего форварда Марата Хуснутдинова – 6 (2+4) баллов в 52 играх при «минус 3».

Сегодня Тренин (10:45, «0») реализовал единственный бросок в створ, отметившись также 3 силовыми приемами и 1 блоком.

Хуснутдинов (11:59, 1:34 – в меньшинстве, «+1») сделал 2 блока, допустил 1 потерю и выиграл 1 вбрасывание из 6 (16,7%).