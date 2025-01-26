Гибсон получил травму верхней части тела. Вратарь «Анахайма» ранее пропускал игры из-за аппендицита и удара клюшкой в глаз
Джон Гибсон из «Анахайма» получил травму в матче с «Нэшвиллом».
31-летний американский вратарь был заменен после первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ при счете 2:1, он сделал 9 сэйвов за 20 минут. Его заменил Лукаш Достал, «Анахайм» победил со счетом 5:2.
Гибсон получил травму верхней части тела. Это его второе повреждение в сезоне. Ранее Джон пропустил две игры после удара клюшкой в глаз. Кроме того, он пропустил первые 12 матчей сезона после операции в связи с аппендицитом.
В 21 матче сезона Гибсон в среднем отразил 91,3% бросков. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TSN
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