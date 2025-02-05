Флери делит с Луонго второе место в истории по матчам среди вратарей – 1044. Бродер идет первым с 1266 играми

Марк-Андре Флери разделил второе место по матчам среди вратарей в НХЛ.

40-летний голкипер «Уайлд» отразил 32 из 34 бросков в игре регулярного чемпионата против «Бостона» (0:3).

Таким образом, канадский вратарь провел 1044-й матч в лиге и разделил с Роберто Луонго вторую позицию по этому показателю в истории НХЛ .

Наибольшее количество матчей среди вратарей в НХЛ провел Мартин Бродер – 1266.

В нынешнем сезоне Марк-Андре Флери сыграл 19 матчей, одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 91% бросков.