«Детройт» выиграл 7-й матч подряд и идет 7-м на Востоке. Зайдер провел 300-ю игру в НХЛ против «Сиэтла» – у защитника 167 очков в активе

«Детройт» одержал седьмую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера Тодда Маклеллана обыграла «Сиэтл » (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Ред Уингс» продлили победную серию до семи игр, в ходе которой команда также переиграла «Монреаль» (4:2), «Тампу» (2:0), «Лос-Анджелес» (5:2), «Эдмонтон» (3:2 Б), «Калгари» (3:1) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).

Матч против «Кракена» стал 300-м в лиге для защитника «Детройта » Морица Зайдера . Он забил гол в этой игре. На данный момент немецкий хоккеист набрал 167 (26+141) баллов в лиге.

«Детройт» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 61 балл в 54 матчах.