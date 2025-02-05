«Детройт» выиграл 7-й матч подряд и идет 7-м на Востоке. Зайдер провел 300-ю игру в НХЛ против «Сиэтла» – у защитника 167 очков в активе
«Детройт» одержал седьмую победу подряд в НХЛ.
Команда тренера Тодда Маклеллана обыграла «Сиэтл» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ред Уингс» продлили победную серию до семи игр, в ходе которой команда также переиграла «Монреаль» (4:2), «Тампу» (2:0), «Лос-Анджелес» (5:2), «Эдмонтон» (3:2 Б), «Калгари» (3:1) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).
Матч против «Кракена» стал 300-м в лиге для защитника «Детройта» Морица Зайдера. Он забил гол в этой игре. На данный момент немецкий хоккеист набрал 167 (26+141) баллов в лиге.
«Детройт» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 61 балл в 54 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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