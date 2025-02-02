Мериляйнен сделал 3-й шатаут в 12 матчах в сезоне и повторил рекорд «Оттавы» для вратарей-новичков
Лееви Мериляйнен сделал 3-й шатаут в 12 матчах в сезоне и повторил рекорд «Оттавы».
Финский голкипер «Сенаторс» отразил все 16 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:0).
В текущем сезоне у 22-летнего Мериляйнена 8 побед в 12 играх при 92,5% сэйвов и коэффициенте надежности 1,99.
По числу шатаутов за сезон (3) Лееви повторил рекорд канадского клуба для вратарей-новичков, установленный Рэем Эмери (3 в 39 играх в сезоне-2005/06).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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