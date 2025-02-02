Тренин применил 10 силовых приемов за 13:18 в матче с «Оттавой». Он идет на 2-м месте по хитам в «Миннесоте» – 142 в 47 играх в сезоне

Яков Тренин применил 10 силовых приемов за 13:18 в матче с «Оттавой».

Форвард «Миннесоты» установил личный рекорд по числу хитов в одном матче. «Уайлд» проиграли «Сенаторс» (0:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 28-летнего россиянина 10 (4+6) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+7». По числу силовых приемов (142) Яков занимает второе место в команде, уступая только Маркусу Фолиньо (167 в 53 играх).

Сегодня Тренин (13:18, 2:22 – в меньшинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф за стычку с Заком Остапчуком.

Официальная статистика по силовым приемам ведется с сезона-2005/06.

Максимальный результат по их числу за один матч – у капитана «Оттавы» Брэди Ткачака (16 в матче с «Нью-Джерси» в апреле 2024 года).

Второй результат (и лучший среди россиян) – у защитника Никиты Задорова (15 в матче «Колорадо» с «Лос-Анджелесом» в марте 2018 года).