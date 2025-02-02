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  • Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я подряд при 95,8% сэйвов и КН 1,19 на отрезке
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Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я подряд при 95,8% сэйвов и КН 1,19 на отрезке

Илья Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч против «Лайтнинг» (3:2 ОТ). 

Победа стала для россиянина 6-й подряд (95,8% сэйвов на отрезке, коэффициент надежности 1,19) и 19-й в 37 играх в сезоне (90,8%, 2,63). 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
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