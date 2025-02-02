Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я подряд при 95,8% сэйвов и КН 1,19 на отрезке
Илья Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч против «Лайтнинг» (3:2 ОТ).
Победа стала для россиянина 6-й подряд (95,8% сэйвов на отрезке, коэффициент надежности 1,19) и 19-й в 37 играх в сезоне (90,8%, 2,63).
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем