Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я подряд при 95,8% сэйвов и КН 1,19 на отрезке

Илья Сорокин отразил 28 из 30 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч против «Лайтнинг» (3:2 ОТ).

Победа стала для россиянина 6-й подряд (95,8% сэйвов на отрезке, коэффициент надежности 1,19) и 19-й в 37 играх в сезоне (90,8%, 2,63).