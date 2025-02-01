Свечков против «Баффало»: передача, 0 бросков, 2 хита, 2 потери и 1 из 7 на вбрасываниях за 9:48. У него 6+3 в 21 игре
Федор Свечков сделал результативную передачу в матче с «Баффало».
Форвард «Нэшвилла» выступил одним из ассистентов при шайбе Томми Новака в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:4).
На счету 21-летнего россиянина стало 9 (6+3) очков в 21 игре в текущем сезоне при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:07.
Сегодня Свечков (9:48, 0:21 – в меньшинстве, «0») остался без бросков по воротам. У него 1 блок, 2 силовых приема, 2 потери и 1 из 7 на точке вбрасывания (14,3%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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