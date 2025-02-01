Маккиннон первым в сезоне НХЛ сделал 60 передач. Он лидирует в гонке бомбардиров с 79 очками против 76 у Драйзайтля и 75 у Кучерова
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ сделал 60 передач.
Форвард «Колорадо» ассистировал Кэйлу Макару в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).
На счету 29-летнего канадца стало 79 (19+60) очков в 53 играх сезона. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (76 очков в 51 игре, 36+40), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (75 в 48, 23+52).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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