Торторелла провел 1600 матчей в НХЛ в роли главного тренера – 7-й результат в истории лиги. Лидирует Боумэн – 2141 игра
Джон Торторелла провел 1600 матчей в НХЛ в роли главного тренера.
Юбилейной для 66-летнего специалиста стала игра регулярного чемпионата между «Филадельфией» и «Айлендерс» (0:3).
Торторелла занимает седьмое место в истории лиги по данному показателю. Лидирует Скотти Боумэн – 2141 матч.
Топ-7 выглядит следующим образом:
1. Скотти Боумэн – 2141 матч;
2. Пол Морис, «Флорида» – 1900;
3. Линди Рафф, «Баффало» – 1824;
4. Барри Троц – 1812;
5. Джоэл Кенневилл – 1768;
6. Эл Арбур – 1607;
7. Джон Торторелла, «Филадельфия» – 1600.
Примечание: жирным выделены действующие тренеры.
Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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