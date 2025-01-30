Копитар, Даути, Куик и Картер – в 1-й сборной «Лос-Анджелеса» за 25 лет. Потвин, Палффи и Кемпе – во 2-й

Анже Копитар и Дрю Даути вошли в первую сборную «Лос-Анджелеса» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Лос-Анджелеса»

Нападающие: Дастин Браун, Джефф Картер , Анже Копитар ;

Защитники: Дрю Даути , Алек Мартинес;

Вратарь: Джонатан Куик ;

Вторая команда «Лос-Анджелеса»

Нападающие: Адриан Кемпе , Жигмунд Палффи, Джастин Уильямс ;

Защитники: Маттиас Нурстрем, Любомир Вишневски ;

Вратарь: Феликс Потвен.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Следующими будут названы символические сборные «Эдмонтона».