Копитар, Даути, Куик и Картер – в 1-й сборной «Лос-Анджелеса» за 25 лет. Потвин, Палффи и Кемпе – во 2-й
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Лос-Анджелеса»
Нападающие: Дастин Браун, Джефф Картер, Анже Копитар;
Защитники: Дрю Даути, Алек Мартинес;
Вратарь: Джонатан Куик;
Вторая команда «Лос-Анджелеса»
Нападающие: Адриан Кемпе, Жигмунд Палффи, Джастин Уильямс;
Защитники: Маттиас Нурстрем, Любомир Вишневски;
Вратарь: Феликс Потвен.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Следующими будут названы символические сборные «Эдмонтона».
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