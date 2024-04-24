Сарос с 4 победами в плей-офф вышел на 2-е место в истории «Нэшвилла». У Ринне их 45

Юусе Сарос с 4 победами в плей-офф вышел на 2-е место в истории «Нэшвилла».

«Предаторс» обыграли «Ванкувер» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:1, 1-1).

Финский вратарь клуба из Теннесси отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Победа стала для него 4-й в 19 играх в плей-офф за карьеру (из них в старте – 12).

вышел на 2-е место в истории « » по числу побед в плей-офф, обогнав (3 в 11 играх). Рекордом клуба владеет (45 в 89 играх).