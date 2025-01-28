Пастрняк, Мактавиш и Хэйтон – звезды недели в НХЛ

Давид Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий «Юты» Барретт Хэйтон , набравший 6 (4+2) очков в 4 играх недели.

Второй звездой признан форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш . Он отметился 5 (5+0) баллами в 3 матчах.

Первой звездой назван нападающий «Бостона» Давид Пастрняк . Он набрал 8 (3+5) очков в 4 играх.