Пастрняк, Мактавиш и Хэйтон – звезды недели в НХЛ
Давид Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Юты» Барретт Хэйтон, набравший 6 (4+2) очков в 4 играх недели.
Второй звездой признан форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш. Он отметился 5 (5+0) баллами в 3 матчах.
Первой звездой назван нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Он набрал 8 (3+5) очков в 4 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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