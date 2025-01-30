Хуснутдинов забил 2-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Торонто». Форвард «Миннесоты» прервал безголевую серию из 22 игр

Марат Хуснутдинов забил второй гол в сезоне НХЛ.

«Миннесоты» обыграла «Торонто » (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Уайлд» отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи. Этот гол стал вторым в этом сезоне для россиянина.

Марат Хуснутдинов также был признан третьей звездой матча против «Мэйпл Лифс». Помимо гола, он набрал показатель полезности «плюс 1», заблокировал один бросок соперника и провел на льду 10:00 (1:10 – в меньшинстве).

Хоккеист прервал безголевую серию из 22 матчей.

В этом сезоне Хуснутдинов набрал 5 (2+3) очка в 48 матчах чемпионата.