«Сент-Луис» и Саад расторгли контракт после прохождения хоккеистом драфт отказов. Форвард набрал 15 очков в 43 матчах сезона

Брэндон Саад покинул «Сент-Луис».

«Блюз» и 32-летний нападающий расторгли соглашение после того, как хоккеист прошел процедуру драфта отказов.

Американец выступал за команду с сезона-2021/22. В этом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 13» в 43 матчах.

Его контракт с «Сент-Луисом » с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год действовал до конца сезона-2025/26.

Брэндон Саад – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». На данный момент в общей сложности форвард провел 906 матчей в регулярках в лиге и отметился 515 (260+255) баллами.