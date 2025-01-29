Кучеров сделал передачу в матче с «Чикаго». Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 74 очками в 47 играх
Никита Кучеров сделал передачу в матче с «Чикаго».
Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту при единственной шайбе команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (1:4).
31-летний россиянин набрал 74 (23+51) очка в 47 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров лиги.
Он уступает форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 78 очков в 52 играх, 19+59) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 75 в 50, 35+40).
Сегодня Кучеров (24:19, 5:19 – в большинстве, 0:19 – в меньшинстве, «минус 1») дважды бросил в створ ворот, получил малый штраф и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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