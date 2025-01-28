«Сан-Хосе» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв дома «Питтсбург» (2:1). Команда ушла с последнего места в НХЛ

«Сан-Хосе» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Питтсбург» (2:1).

«Шаркс» обыграли «Пингвинс» в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ.

Заброшенными шайбами отличились экс-игрок пенсильванцев Микаэль Гранлунд и первый номер драфта-2024 Макклин Селебрини .

Российский вратарь калифорнийцев Ярослав Аскаров отразил 29 из 30 бросков, включая штрафной бросок в третьем периоде.

Команда под руководством Райана Ворсофски набрала 36 очков в 53 играх и ушла с последнего места в НХЛ , обогнав «Чикаго» (35 в 49). При этом у «Блэкхокс» лучше процент набранных очков.