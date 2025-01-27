Зуб против «Юты»: передача, 3 броска, 2 блока, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 25:14 – максимальное время в сезоне

Артем Зуб сыграл более 25 минут в матче с «Ютой».

Защитник «Оттавы» отметился результативной передачей в игре против клуба из Солт-Лейк-Сити (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 25 играх в сезоне на счету 29-летнего россиянина 5 (2+3) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 20:14.

Сегодня Зуб (25:14 – максимальное время в сезоне, 0:14 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 2 блоками, 2 силовыми приемами и 2 перехватами.