Зуб против «Юты»: передача, 3 броска, 2 блока, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 25:14 – максимальное время в сезоне
Артем Зуб сыграл более 25 минут в матче с «Ютой».
Защитник «Оттавы» отметился результативной передачей в игре против клуба из Солт-Лейк-Сити (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 25 играх в сезоне на счету 29-летнего россиянина 5 (2+3) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 20:14.
Сегодня Зуб (25:14 – максимальное время в сезоне, 0:14 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 2 блоками, 2 силовыми приемами и 2 перехватами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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