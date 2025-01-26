Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе». У него 20 побед в 33 играх сезона
Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе».
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (7:2).
Победа стала для 36-летнего россиянина 20-й в 33 играх в сезоне (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,80).
За карьеру в рамках регулярок в активе Сергея Бобровского 416 побед в 733 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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