Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд, отразив 11 из 15 бросков «Детройта». Его заменили во 2-м периоде

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (2:5) и отразил 11 бросков из 15.

После 4-й шайбы «Ред Уингс» во втором периоде 36-летний россиянин был заменен на Спенсера Найта , отразившего 4 броска из 4. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Поражение было записано на счет Бобровского и стало для него 3-м подряд. В текущем сезоне у него 18 побед в 31 матче при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.