Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд, отразив 11 из 15 бросков «Детройта». Его заменили во 2-м периоде
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд.
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:5) и отразил 11 бросков из 15.
После 4-й шайбы «Ред Уингс» во втором периоде 36-летний россиянин был заменен на Спенсера Найта, отразившего 4 броска из 4. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Поражение было записано на счет Бобровского и стало для него 3-м подряд. В текущем сезоне у него 18 побед в 31 матче при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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