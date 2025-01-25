Джош Ливо: «Демидов под 5-м номером – это натуральная кража. Он выглядит как потенциальная суперзвезда, вырастет в элитного хоккеиста»
Джош Ливо ответил, может ли Иван Демидов стать суперзвездой.
– Иван Демидов может стать суперзвездой «Монреаля»?
– Я видел не так много его матчей, но сложил представление об этом парне. И мне о нем иногда рассказывают.
Совершенно точно, что он выглядит как потенциальная суперзвезда. Его под каким пиком на драфте выбрал «Монреаль»? Под пятым? Ну, это натуральная кража.
Очевидно, что Демидов вырастет в элитного игрока.
Посмотрите, что он показывает сейчас. А что же будет, когда он уедет в НХЛ и там освоится? – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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