Сергей Светлов: «Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота – удел дилетантов. Ему не 20 лет, убежать от защитников – уже событие. Это полноценные голы»

Сергей Светлов считает полноценными голы Александра Овечкина в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в пустые ворота «Сиэтла» (3:0) в матче чемпионата НХЛ .

– Гол номер 875 Овечкин забил в пустые ворота – и некоторые критики считают такие голы неполноценными. Что скажете?

– Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота – удел дилетантов.

Это вполне полноценные голы, которые еще нужно заслужить отработкой в обороне, чтением игры, свежими ногами. Овечкину – не двадцать лет и на 60-й минуте просто убежать от защитников, некоторые из которых по возрасту годятся тебе в сыновья, – уже событие.

А еще голы в пустые ворота – это показатель командной работы, класса команды. Ведь их нужно заслужить победным счетом в концовке игры. А если этого класса нет, то на этом отрезке ты уже сам снимаешь своего вратаря...

Кстати, в прошлом сезоне, когда «Вашингтон» балансировал на границе кубковой восьмерки и довольно много проигрывал, у Овечкина шансов забить в пустые ворота было очень мало.

Теперь обратная ситуация – «Вашингтон» лидирует в лиге, одерживает много побед с разницей в один-два гола.

Здесь – отличный бонус и для капитана. И результат его профессиональной работы, работы всей команды, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.