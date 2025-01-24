Бобби Кларк о Суперсерии-1972: «Лучшая серия в истории. Мы думали, что лучше всех, но это оказалось не так. Она сделала мировой хоккей намного лучше»
Сборная СССР провела с Канадой восемь матчей: канадцы одержали 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей.
– Каково ваше нынешнее видение Суперсерии-72 и ее влияния на историю игры?
– Это лучшая серия в истории мирового хоккея! Мы, канадцы, в ее начале были высокомерны, думали, что в хоккее лучше всего остального мира, но это оказалось не так. Советы были так же хороши, как и мы, и эта серия сделала как НХЛ, так и весь мировой хоккей намного лучше.
А через какое-то время в нашу лигу начали привозить игроков со всего мира, что тоже обеспечило прогресс НХЛ. И все это в конечном счете стало результатом той прекрасной серии, – сказал бывший игрок сборной Канады Бобби Кларк.
Владимир Крикунов: «Для канадцев есть один главный соперник – СССР, а теперь Россия. Как с 1972-го пошло, так и остается. Если выйти с предложением повторить, они его примут»
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