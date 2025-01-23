Чистяков об «Авангарде» при Ги Буше: «Мы подтянули физику. Изменили стиль игры, он стал более агрессивным, мы меньше откатываемся»
– Что изменилось с приходом Ги Буше, что «Авангард» так преобразился и в игре, и в результатах?
– Первое – мы подтянули физику. Второе – изменили стиль игры, стали меньше откатываться. Нас подстегивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку.
Если этого не будет происходить, то ты просто не будешь играть. Наверное, мы все переосмыслили, что уже нельзя где-то недобежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Все идет оттуда.
Ну и стиль игры у нас стал более агрессивным, из-за чего больше моментов стало появляться.
– И масштабная селекция «Авангарда» по ходу сезона тоже добавила конкуренции?
– Разумеется. Любая плохая игра может отправить в запас, – сказал защитник «Авангарда» Семен Чистяков.
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