Чистяков об «Авангарде» при Ги Буше: «Мы подтянули физику. Изменили стиль игры, он стал более агрессивным, мы меньше откатываемся»

Семен Чистяков высказался об игре «Авангарда» при тренер Ги Буше.

– Что изменилось с приходом Ги Буше, что «Авангард» так преобразился и в игре, и в результатах?

– Первое – мы подтянули физику. Второе – изменили стиль игры, стали меньше откатываться. Нас подстегивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку.

Если этого не будет происходить, то ты просто не будешь играть. Наверное, мы все переосмыслили, что уже нельзя где-то недобежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Все идет оттуда.

Ну и стиль игры у нас стал более агрессивным, из-за чего больше моментов стало появляться.

– И масштабная селекция «Авангарда» по ходу сезона тоже добавила конкуренции?

– Разумеется. Любая плохая игра может отправить в запас, – сказал защитник «Авангарда » Семен Чистяков .